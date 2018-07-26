ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000

Si è chiusa ieri a quota 12.000 la prima fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 18/19.Le tariffe più apprezzate dalla nostra tifoseria sono state il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, rid...

A cura di Redazione Labaroviola 26 luglio 2018 13:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole

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