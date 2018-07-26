ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000
Si è chiusa ieri a quota 12.000 la prima fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 18/19.Le tariffe più apprezzate dalla nostra tifoseria sono state il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, rid...
Si è chiusa ieri a quota 12.000 la prima fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 18/19.
Le tariffe più apprezzate dalla nostra tifoseria sono state il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, riduzioni che saranno attive anche nella seconda fase della campagna.
Tutte le promozioni (Under 14, Under 30, Donne, Over 65, e Insieme) continueranno infatti ad essere disponibili per i nostri tifosi alle stesse condizioni d’acquisto a partire da lunedì 30 luglio, quando inizierà la vendita libera, fino al termine della campagna abbonamenti, il 18 agosto.
Si ricorda che è possibile sottoscrivere l’abbonamento presso tutte le Biglietterie Ufficiali e anche attraverso il “servizio a distanza” del Fiorentina Point scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055571259 (attivo anche per WhatsApp).