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ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000

Si è chiusa ieri a quota 12.000 la prima fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 18/19.Le tariffe più apprezzate dalla nostra tifoseria sono state il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, rid...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2018 13:40
ACF, la prima fase di vendita degli abbonamenti si chiude a quota 12.000 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Si è chiusa ieri a quota 12.000 la prima fase di vendita degli abbonamenti per la stagione 18/19.

Le tariffe più apprezzate dalla nostra tifoseria sono state il Ridotto Donna e il Ridotto Under 30, riduzioni che saranno attive anche nella seconda fase della campagna.

 

Tutte le promozioni (Under 14, Under 30, Donne, Over 65, e Insieme) continueranno infatti ad essere disponibili per i nostri tifosi alle stesse condizioni d’acquisto a partire da lunedì 30 luglio, quando inizierà la vendita libera, fino al termine della campagna abbonamenti, il 18 agosto.

 

Si ricorda che è possibile sottoscrivere l’abbonamento presso tutte le Biglietterie Ufficiali e anche attraverso il “servizio a distanza” del Fiorentina Point scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055571259 (attivo anche per WhatsApp).

 

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