Continua la passione viola, settore ospiti esaurito nonostante sconfitta e infrasettimanale

Come scrive il Corriere Fiorentino, circa un migliaio di supporter si sono già assicurati il biglietto per il Mapei Stadium rendendo esaurito il settore ospiti. Alcuni tramite pullman organizzati, al...

Come scrive il Corriere Fiorentino, circa un migliaio di supporter si sono già assicurati il biglietto per il Mapei Stadium rendendo esaurito il settore ospiti. Alcuni tramite pullman organizzati, altri invece si muoveranno con le auto private per velocizzare le operazioni di rientro. Nonostante non sia un festivo e la squadra sia reduce da una bruciante sconfitta la risposta è stata ottima. A seguire la partita ci sarà anche il presidente Commisso