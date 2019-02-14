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Monti: "Contro il Napoli mi sono vergognato dei tifosi viola. Non siamo come quei 500"

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di RTV38: “I tifosi napoletani si sono vergognati per i cori del Franchi di domenica. Io mi sono vergognato abbastanza, quindi chiedo scusa agli amici di Monsu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 febbraio 2019 13:04
Monti: "Contro il Napoli mi sono vergognato dei tifosi viola. Non siamo come quei 500" -
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Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di RTV38: “I tifosi napoletani si sono vergognati per i cori del Franchi di domenica. Io mi sono vergognato abbastanza, quindi chiedo scusa agli amici di Monsummano del Napoli Club. Non va bene, quindi ci tengo ad affermare che non siamo tutti come quei 500 tifosi”.

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