Monti: "Contro il Napoli mi sono vergognato dei tifosi viola. Non siamo come quei 500"

Gianfranco Monti ha parlato ai microfoni di RTV38: “I tifosi napoletani si sono vergognati per i cori del Franchi di domenica. Io mi sono vergognato abbastanza, quindi chiedo scusa agli amici di Monsu...

A cura di Redazione Labaroviola 14 febbraio 2019 13:04

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