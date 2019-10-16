Tutti a Brescia: trasferta da numeri record considerando anche che si giocherà di lunedì

Come riporta La Nazione, i tifosi viola accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi, ma le sensazioni sono buone. Sono previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permes...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2019 12:18

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole

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