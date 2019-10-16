Tutti a Brescia: trasferta da numeri record considerando anche che si giocherà di lunedì
Come riporta La Nazione, i tifosi viola accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi, ma le sensazioni sono buone. Sono previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permes...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 12:18
Come riporta La Nazione, i tifosi viola accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi, ma le sensazioni sono buone. Sono previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permesse dalla distanza non proibitiva, per riempire la frazione della Curva Sud dedicata agli ospiti ed incitare la banda di Montella. Sono previsti almeno un migliaio di tifosi viola