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Tutti a Brescia: trasferta da numeri record considerando anche che si giocherà di lunedì

Come riporta La Nazione, i tifosi viola accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi, ma le sensazioni sono buone. Sono previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2019 12:18
Tutti a Brescia: trasferta da numeri record considerando anche che si giocherà di lunedì - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Come riporta La Nazione, i tifosi viola accorreranno in massa al Rigamonti. Non ci sono dati precisi, ma le sensazioni sono buone. Sono previsti cinque pullman, oltre alle varie altre soluzioni permesse dalla distanza non proibitiva, per riempire la frazione della Curva Sud dedicata agli ospiti ed incitare la banda di Montella. Sono previsti almeno un migliaio di tifosi viola

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