I tifosi della Fiorentina già carichi per la Juventus, polverizzati più di 10mila biglietti in un giorno

Come racconta Tuttosport la Fiorentina è attesa da una settimana di fuoco. Stasera la gara contro la Lazio, poi ci sarà la gara contro la Juventus domenica sera. A proposito dei bianconeri, sale già la febbre in città per questa sfida, in un solo giorno sono già stati venduti più di 10mila biglietti per la sfida. Inoltre, la società viola, per caricare la squadra, ha deciso di svolgere al Viola Park un allenamento a porte aperte il primo novembre.

PRIMA DA EX PER CHIESA