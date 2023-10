Chiesa sta meglio e prepara il ritorno, tornerà a Firenze per la prima volta dopo la discussa cessione

Un paio di giorni di relax, poi tutti alla Continassa per preparare la sfida contro la Fiorentina. La Juventus si gode la vittoria contro il Verona e il secondo posto in classifica, ma presto comincerà a pensare alla gara di domenica contro i viola di Vincenzo Italiano, che al Franchi non è mai banale. La Juventus ritroverà Federico Chiesa, che dopo i problemi fisici si prepara a tornare in campo: per Chicco, come scrive La Stampa, sarà la prima da ex a Firenze. Lo riporta TMW

