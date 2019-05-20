Fiorentina, prezzi agevolati per riempire il Franchi nella sfida decisiva contro il Genoa

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, scrive che per aiutare a ritrovare l’unione che è mancata durante la stagione la Fiorentina metta biglietti a prezzo di saldo. I tifosi come risponderanno? A Pa...

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, scrive che per aiutare a ritrovare l’unione che è mancata durante la stagione la Fiorentina metta biglietti a prezzo di saldo. I tifosi come risponderanno? A Parma erano oltre 800. La scorsa settimana i gruppi del tifo organizzato, tramite un comunicato, avevano rivolto un appello a partecipare alla trasferta anche a coloro che non sono soliti andare. La cosa potrebbe ripetersi, ma è evidente che il fatto che si giochi a Firenze possa spingere verso il tutto esaurito. Allo stesso modo anche i cori di contestazione potrebbero essere sospesi per la durata della partita.