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Fiorentina, prezzi agevolati per riempire il Franchi nella sfida decisiva contro il Genoa

Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, scrive che per aiutare a ritrovare l’unione che è mancata durante la stagione la Fiorentina metta biglietti a prezzo di saldo. I tifosi come risponderanno? A Pa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2019 13:39
Fiorentina, prezzi agevolati per riempire il Franchi nella sfida decisiva contro il Genoa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Il Corriere Fiorentino in edicola oggi, scrive che per aiutare a ritrovare l’unione che è mancata durante la stagione la Fiorentina metta biglietti a prezzo di saldo. I tifosi come risponderanno? A Parma erano oltre 800. La scorsa settimana i gruppi del tifo organizzato, tramite un comunicato, avevano rivolto un appello a partecipare alla trasferta anche a coloro che non sono soliti andare. La cosa potrebbe ripetersi, ma è evidente che il fatto che si giochi a Firenze  possa spingere verso il tutto esaurito. Allo stesso modo anche i cori di contestazione potrebbero essere sospesi per la durata della partita.

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