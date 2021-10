Odriozola: “Possiamo sognare in grande. Grazie tifosi, mi fermano per strada lo stadio è magico”

.Al canale ufficiale della Fiorentina ha parlato il terzino viola Alvaro Odriozola:

“Sono molto contento di come è andato questo primo mese, indossando questi colori bellissimi che mi piacciono molto. La squadra sta facendo bene, abbiamo perso contro le big ma meritavamo di vincere. Possiamo sognare in grande. Sono un giocatore offensivo, ma curo molto la fase difensiva e macino chilometri per aiutare la squadra a vincere. Devo ringraziare i tifosi viola, sono rimasto colpito da come mi hanno accolto. Mi fermano per strada, mi piace moltissimo questa passione. E l’atmosfera al Franchi, poi, è incredibile”.

INTATO RISOLTO IL CASO KOULIBALY