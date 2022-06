I tifosi infuriati per Torreira assaltano i social della Fiorentina, chiesto l’allontanamento di Joe Barone

Nella giornata di oggi, la Fiorentina sul suo profilo Instagram ha fatto gli auguri di buon compleanno all’ex Momo Salah adesso in forza al Liverpool. I tifosi, ignorando completamente il contenuto del post, si sono riversati in massa a commentare protestando per l’addio di Torreira. In particolare quello maggiormente preso di mira, oltre al presidente Commisso, è stato il direttore generale Joe Barone. Le ultime scelte della società di non confermare Torreira e Odriozola, oltre ai problemi che si stanno riscontrando sul rinnovo di Italiano, non sono piaciute alla piazza che adesso si sta mobilitando sui social per fare sentire il proprio disappunto.

