Nazione, Chiesa ringrazierà finalmente tutti i tifosi della Fiorentina durante la sua presentazione

Secondo quello che riporta La Nazione, per avere alcune dichiarazioni di Federico Chiesa, bisognerà attendere il giorno della presentazione con la maglia della Juventus. Fino ad adesso l’ex viola infatti non ha rilasciato dichiarazioni dopo aver lasciato la squadra. Adesso sono arrivati anche gli insulti social al fratello Lorenzo, oltre che quelli a lui dopo aver fatto le visite mediche alla clinica Fanfani, ma sempre come scrive il quotidiano, l’ormai ex viola avrebbe intenzione di rivolgere un pensiero specifico ai tifosi della Fiorentina: alcuni di loro, i più vicini e in confidenza con l’attaccante, sono rimasti in contatto con lui anche dopo la cessione. Chiesa comunque citerà direttamente i tifosi, per manifestare il suo affetto nei confronti di Firenze