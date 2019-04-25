Qui Bergamo: piccoli scontri tra i tifosi viola in contestazione contro i Della Valle e la polizia

Secondo quanto appreso dai canali Rai, si sarebbero verificate a Bergamo delle scaramucce tra la polizia e i tifosi viola che stavano contestando i Della Valle. Per fortuna la situazione non è stata m...

A cura di Redazione Labaroviola 26 aprile 2019 01:09

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