I tifosi della Fiorentina non ci stanno l’hashtag #RiscattateTorreira entra in tendenze su Twitter

I tifosi della Fiorentina non hanno preso bene la notizia del mancato riscatto di Torreira da parte della società viola. I supporter si sono riversati sui social per criticare la mossa della società. In particolare su Twitter l’hashtag #RiscattateTorreira è diventato virale ed è entrato in tendenze. Un segno di quanto i tifosi si siano innamorati di questo giocatore e sperino ancora nel riscatto da parte dei dirigenti viola

NARDELLA ELOGIA VLAHOVIC