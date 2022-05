Nardella elogia Vlahovic: “Mi ha stupito vederlo nello spogliatoio della Fiorentina, un bellissimo gesto”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha raccontato di un aneddoto che riguarda da vicino l’ex attaccante viola Dusan Vlahovic. Queste le sue parole: “Sabato dopo la vittoria sono andato negli spogliatoi ad abbracciare e ringraziare la squadra viola e il mister Italiano. Quando sono arrivato mi sono imbattuto in Vlahovic. Mi sono stupito, l’ho trovato un gesto di sensibilità e fair play non scontato, quello di venire ad abbracciare i suoi ex compagni e congratularsi con loro al termine dell’incontro. Un bel gesto”.

TORREIRA SCRIVE A PASSIONE FIORENTINA