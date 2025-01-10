Lady Radio svela: "Il ricorso è stato accolto, i tifosi della Fiorentina potranno andare a Monza"

La decisione dunque ribalta quello che era stato il provvedimento della prefettura di Monza-Brianza

I tifosi della Fiorentina contestano la decisione della Prefettura di Monza-Brianza di vietare l’accesso ai residenti di Firenze e provincia per la trasferta contro il Monza. Ritengono il provvedimento eccessivo, soprattutto perché basato sui cori contro Vlahovic durante la precedente partita contro la Juventus, nonostante manchino rivalità con il Monza. I tifosi ritengono di non essere responsabili avendo disertato la trasferta di Torino per la registrazione sul sito ed il caro prezzi.

Le tre principali associazioni di tifosi (Accvc, Atf e SoloViola) hanno incaricato un pool di avvocati di presentare un ricorso urgente al Tar della Lombardia, confidando che l’Organo possa rivedere la decisione.

I tifosi della Fiorentina hanno vinto il ricorso presentato al Tar della Lombardia sul divieto di trasferta imposto per la gara di Monza ai residenti di Firenze e provincia. La decisione dunque ribalta quello che era stato il provvedimento della prefettura di Monza-Brianza. Lo ha annunciato Lady Radio.

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