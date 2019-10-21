Tifosi della Fiorentina aggrediti dagli ultras bresciani. Sfondato il vetro di un pullman

Secondo quanto appreso da testimonianze di tifosi presenti in trasferta a Brescia, alcuni pullman della Fiorentina sono stati oggetto di lancio di sassi da parte di alcuni ultras della squadra di casa...

Secondo quanto appreso da testimonianze di tifosi presenti in trasferta a Brescia, alcuni pullman della Fiorentina sono stati oggetto di lancio di sassi da parte di alcuni ultras della squadra di casa. I fatti sono avvenuti prima della partita. Un vetro è stato sfondato ma per fortuna non ci sono stati feriti