Tifosi della Fiorentina aggrediti dagli ultras bresciani. Sfondato il vetro di un pullman
Secondo quanto appreso da testimonianze di tifosi presenti in trasferta a Brescia, alcuni pullman della Fiorentina sono stati oggetto di lancio di sassi da parte di alcuni ultras della squadra di casa...
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 00:25
Secondo quanto appreso da testimonianze di tifosi presenti in trasferta a Brescia, alcuni pullman della Fiorentina sono stati oggetto di lancio di sassi da parte di alcuni ultras della squadra di casa. I fatti sono avvenuti prima della partita. Un vetro è stato sfondato ma per fortuna non ci sono stati feriti