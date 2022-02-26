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Fila lunghissima alla biglietteria per Fiorentina-Juve. C'è chi ha fatto 100 km e chi è arrivato alle sette

Tantissimi tifosi della Fiorentina hanno fatto dei grandi sforzi per poter acquistare i biglietti per la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2022 12:53
Fila lunghissima alla biglietteria per Fiorentina-Juve. C'è chi ha fatto 100 km e chi è arrivato alle sette - Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 19.12.2021, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Come possiamo leggere su La Nazione si racconta che la partita con la Juventus che porta con se un'attesa che non si vedeva da anni. Un mix esplosivo, alimentato dal ritorno di Vlahovic, che ha riversato i fiorentini fuori dalle biglietterie, in ansia a caccia di un tagliando, sia in quelle virtuali che quelle tradizionali.

Lo stesso quotidiano raccoglie anche i commenti dei tifosi viola in coda alla caccia di un biglietto. C'è chi si è fatto 100km per prendere un tagliando o chi addirittura è arrivato alle 7 alla biglietteria. “E’ una partita troppo importate”, “E’ una sfida che non puoi saltare per niente al mondo”e ancora "E' la partita dell'anno, giusto essere qui".

ROMA CON I BILANCI IN FORTE PERDITA

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