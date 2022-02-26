Fila lunghissima alla biglietteria per Fiorentina-Juve. C'è chi ha fatto 100 km e chi è arrivato alle sette

Tantissimi tifosi della Fiorentina hanno fatto dei grandi sforzi per poter acquistare i biglietti per la Juventus

Come possiamo leggere su La Nazione si racconta che la partita con la Juventus che porta con se un'attesa che non si vedeva da anni. Un mix esplosivo, alimentato dal ritorno di Vlahovic, che ha riversato i fiorentini fuori dalle biglietterie, in ansia a caccia di un tagliando, sia in quelle virtuali che quelle tradizionali.

Lo stesso quotidiano raccoglie anche i commenti dei tifosi viola in coda alla caccia di un biglietto. C'è chi si è fatto 100km per prendere un tagliando o chi addirittura è arrivato alle 7 alla biglietteria. “E’ una partita troppo importate”, “E’ una sfida che non puoi saltare per niente al mondo”e ancora "E' la partita dell'anno, giusto essere qui".

ROMA CON I BILANCI IN FORTE PERDITA

https://www.labaroviola.com/molto-piu-rossa-che-gialla-la-roma-annuncia-debiti-per-113-milioni-di-euro-nel-2021/166980/