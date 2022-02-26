Molto più rossa che gialla, la Roma annuncia debiti per 113 milioni di euro nel 2021

Non è un periodo felice per la Roma di Josè Mourinho sia in campo che fuori dal campo, il club annuncia debiti per 113 milioni di euro

L'AS Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la proprio a relazione finanziara semestrale. Questo, quanto comunicato dal club giallorosso:

"La perdita di gruppo al 31 dicembre 2021 è pari a 113,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 74,8 milioni di euro del primo semestre del precedente esercizio. Il prospetto seguente evidenzia i principali dati economici consolidati (...)

(...) In particolare, si segnala che nel mese di Ottobre 2021, NEEP ha assunto l’impegno irrevocabile di convertire l’ammontare dei finanziamenti soci erogati sino al mese di Ottobre 2021 compreso, pari a 151,7 milioni di euro, in “Riserva azionisti c/ aumento di Capitale” con effetto dalla data dell’Assemblea degli Azionisti di AS Roma che si è riunita il 26 Novembre 2021. A tal proposito, la stessa Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di posticipare e aumentare l’importo dell’aumento di capitale sociale per un ammontare massimo fino a Euro 460 milioni, scindibile e a pagamento, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2022 a fronte del quale NEEP, ha già apportato nella “Riserva Azionisti conto aumento di capitale” un importo complessivo di Euro 395,4 milioni alla data della Relazione a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile della Società.

(...) L’Indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2021 è pari a 298,2 milioni di euro, e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021. Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2021 si compone di disponibilità liquide, per 12,7 milioni di euro (22,8 milioni di euro, al 30 giugno 2021), attività finanziarie non correnti, per 10 milioni di euro (10 milioni di euro, al 30 giugno 2021), e indebitamento, per complessivi 320,9 milioni di euro (334,9 milioni di euro, al 30 giugno 2021)

Nel dettaglio, l’Indebitamento finanziario netto adjusted a medio/lungo termine è pari a 293,5 milioni di euro, composto da:

- Attività finanziarie non correnti, pari a 10 milioni di euro, relativi sostanzialmente a depositi su conti correnti posti a garanzia di impegni assunti nell’ambito del Prestito Obbligazionario;

- Debiti finanziari, con scadenza oltre i 12 mesi, per complessivi 303,6 milioni di euro, di cui (i) 259,3 milioni di euro, relativi al Prestito Obbligazionario, sopra richiamato; (ii) 25,8 milioni di euro per finanziamenti soci da parte di RRI per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”) (iii) 5,9 milioni di euro relativi al finanziamento chirografario erogato il 4 marzo 2021 a favore di AS Roma da una primaria banca italiana(iv) 0,4 milioni di euro, per debiti verso altri Istituti Finanziari; e (v) 18,3 milioni di euro relativi a debiti finanziari per diritti d’uso in relazione ai contratti detenuti dal Gruppo in qualità di locatario.

L’Indebitamento finanziario netto adjusted a breve termine è pari a 4,7 milioni di euro, composto di disponibilità liquide per 12,7 milioni di euro più che compensate da debiti finanziari, pari a 17,3 milioni di euro. In particolare, i Debiti finanziari con scadenza entro 12 mesi sono relativi per: (i) 6,2 milioni di euro, alla parte a breve del Prestito Obbligazionario; (ii) 3,9 milioni di euro quali debiti verso banche per finanziamenti bancari di breve periodo; (iii) 0,2 milioni di euro, a debiti verso banche e istituti finanziari, relativi all'addebito delle operazioni effettuate a mezzo carte di credito aziendale; (iv) 0,1 milioni di euro, a debiti verso altri Istituti Finanziari; (v) 6,9 milioni di euro relativi a debiti finanziari per diritti d’uso in relazione ai contratti detenuti dal Gruppo in qualità di locatario. (...)"

Annunciato, sempre nella relazione semestrale, anche il rinnovo di Gianluca Mancini: "Infine, sono stati prolungati i contratti economici per le prestazioni sportive dei calciatori Mkhitaryan, fino al 30 giugno 2022, Karsdorp, Bove e Zalewski fino al 30 giugno 2025, Pellegrini, Mancini e Darboe sino al 30 giugno 2026."

UNA PARTITA COME LE ALTRE? MACCHE'...

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