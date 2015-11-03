Labaro Viola

Notizie Debiti Fiorentina

La Fiorentina è l'unica tra le grandi che non ha debiti con altre squadre, la Juventus deve 389 milioni

22 gennaio 2024 17:53

Un grande regalo per la Sampdoria: il Tribunale cancella i 90 milioni di debiti che aveva

15 ottobre 2023 00:29

353 milioni di debiti, 3,5 milioni di multa dalla Uefa alla Juventus. Il Fair Play Finanziario è una farsa

08 ottobre 2022 16:58

Molto più rossa che gialla, la Roma annuncia debiti per 113 milioni di euro nel 2021

26 febbraio 2022 12:48

L'Inter copre i debiti facendo altri debiti, arrivato bond da 415 milioni da saldare entro il 2027

24 gennaio 2022 12:27

Archivio

Esplora l'archivio di Debiti

Sett. 4
Sett. 41
Sett. 40 Sett. 8 Sett. 4