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Cori razzisti contro Vlahovic? Allegri smentisce: "Tifosi viola correttissimi, coreografia meravigliosa"

Anche Allegri ha voluto difendere i tifosi della Fiorentina dalle critiche per presunti cori razzisti contro Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 13:29
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Cori razzisti contro Vlahovic? Allegri smentisce: "Tifosi viola correttissimi, coreografia meravigliosa"

Nelle ultime ore stanno arrivando tante critiche da buona parte d'Italia verso la tifoseria della Fiorentina che avrebbe fatto dei cori razzisti contro Vlahovic. In realtà questi "cori" sarebbero stati fatti da pochissimi tifosi, zittiti subito da molti altri.

Anche il tecnico della Juventus Allegri ha voluto complimentarsi addirittura con la tifoseria viola. In conferenza stampa ha infatti detto: "A Firenze è sempre molto bello venire a giocarci. La coreografia è stata meravigliosa e i tifosi sono stati correttissimi".

Dunque critiche nei confronti dei tifosi della Fiorentina completamente infondate e fuori luogo

PARTITACCIA PER DUSAN VLAHOVIC

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