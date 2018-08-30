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Comunicato tifo organizzato: "Scortiamo la squadra allo stadio, spingiamo i nostri ragazzi"

Questo il comunicato del tifo organizzato postato sulla nota pagina Facebook "Fuori dal coro""NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!La Curva Fiesole e il Vieusseux di Ferrovia chiamano a raccolta TUTTI I T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 16:14
Comunicato tifo organizzato: "Scortiamo la squadra allo stadio, spingiamo i nostri ragazzi" -
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Questo il comunicato del tifo organizzato postato sulla nota pagina Facebook "Fuori dal coro"

"NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!

La Curva Fiesole e il Vieusseux di Ferrovia chiamano a raccolta TUTTI I TIFOSI VIOLA prima di Fiorentina-Udinese per accompagnare la nostra squadra in scooter dall'albergo del ritiro allo Stadio.
Spingiamo i nostri ragazzi in ogni modo possibile e stavolta anche fuori dallo stadio.

Appuntamento alle ore 15:30 fuori l'AC Hotel Firenze, accanto alla Stazione Porta al Prato.

AVANTI FIRENZE,
AVANTI FIORENTINA!"

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