Comunicato tifo organizzato: "Scortiamo la squadra allo stadio, spingiamo i nostri ragazzi"
Questo il comunicato del tifo organizzato postato sulla nota pagina Facebook "Fuori dal coro""NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!La Curva Fiesole e il Vieusseux di Ferrovia chiamano a raccolta TUTTI I T...
Questo il comunicato del tifo organizzato postato sulla nota pagina Facebook "Fuori dal coro"
"NOI NON TI LASCEREMO MAI DA SOLA!
La Curva Fiesole e il Vieusseux di Ferrovia chiamano a raccolta TUTTI I TIFOSI VIOLA prima di Fiorentina-Udinese per accompagnare la nostra squadra in scooter dall'albergo del ritiro allo Stadio.
Spingiamo i nostri ragazzi in ogni modo possibile e stavolta anche fuori dallo stadio.
Appuntamento alle ore 15:30 fuori l'AC Hotel Firenze, accanto alla Stazione Porta al Prato.
AVANTI FIRENZE,
AVANTI FIORENTINA!"