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Nella gara Fiorentina-Juventus verrà fatta una coreografia di tutto lo stadio Artemio Franchi

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, anche quest’anno a Firenze nella gara in programma contro la Juventus di sabato allo stadio Franchi è prevista la realizzazione di una coreografia che coinvolge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 10:30
Nella gara Fiorentina-Juventus verrà fatta una coreografia di tutto lo stadio Artemio Franchi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Coerografia Curva Fiesole
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Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, anche quest’anno a Firenze nella gara in programma contro la Juventus di sabato allo stadio Franchi è prevista la realizzazione di una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio completamente pieno di tifosi viola.

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