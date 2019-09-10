Nella gara Fiorentina-Juventus verrà fatta una coreografia di tutto lo stadio Artemio Franchi
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, anche quest’anno a Firenze nella gara in programma contro la Juventus di sabato allo stadio Franchi è prevista la realizzazione di una coreografia che coinvolge...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 10:30
Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, anche quest’anno a Firenze nella gara in programma contro la Juventus di sabato allo stadio Franchi è prevista la realizzazione di una coreografia che coinvolgerà tutto lo stadio completamente pieno di tifosi viola.