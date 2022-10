Gazzetta, la Fiorentina rischia la responsabilità oggettiva per la scazzottata successa in Maratona

La Gazzetta non parla solo dell’indagine della procura federale. La rosea riporta infatti che per quanto successo in Maratona la Procura Figc riceverà dalla questura di Firenze gli elementi per definire come intervenire per responsabilità oggettiva nei confronti della Fiorentina. Tuttavia la società potrebbe vedere la sua posizione alleggerita qualora collaborasse con le autorità competenti

LA PROCURA FEDERALE INDAGA SUL LITIGIO TRA DIRIGENTI