Febbre Fiorentina, esordio sugli spalti ottimo. Quasi 28.000 al Franchi per la sfida col Chievo
In città, nonostante le numerose polemiche, c'è una grandissima voglia di vedere nuovamente questa giovane e promettente squadra giocare. Gli spettatori ieri al Franchi sono stati 27.790 sicuramente u...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2018 12:56
In città, nonostante le numerose polemiche, c'è una grandissima voglia di vedere nuovamente questa giovane e promettente squadra giocare. Gli spettatori ieri al Franchi sono stati 27.790 sicuramente un bel dato per l'inizio di campionato contro una squadra come il Chievo che non richiama le folle sugli spalti. Nonostante le diatribe dunque, c'è tanta voglia di Fiorentina in città
Fonte spettatori allo stadio: ANSA