Confrontoviola, da investimenti a presenza continua, ecco quello che chiederanno i tifosi. E su Corvino...

di Lorenzo BigiottiIl è un'idea che ha lanciato Mario Sconcerti al Pentasport di Radio Bruno e a cui anche Labaroviola ha aderito nei giorni appena trascorsi. Questo confronto che sare...

di Lorenzo Bigiotti

Il #confrontoviola è un'idea che ha lanciato Mario Sconcerti al Pentasport di Radio Bruno e a cui anche Labaroviola ha aderito nei giorni appena trascorsi. Questo confronto che sarebbe tra Della Valle e tifosi viola servirebbe a chiarire i programmi futuri che ha la proprietà per la Fiorentina. I tifosi si sono già fatti un'idea di cosa chiedere alla società in caso di incontro. I punti chiave sono essenzialmente tre:

1) I tifosi viola vogliono chiedere una maggiore presenza allo stadio e in settimana vicino alla squadra alla società. E' chiaro che la presenza del padrone è fondamentale per tenere sempre motivati i giocatori. Non basta la presenza del solo Andrea, poichè tutti sanno, giocatori compresi, che il grande capo viola è Diego Della Valle. Se lui non ritorna a interessarsi di Fiorentina significa che alla famiglia non interessa più di tanto la gestione della squadra.

2) La squadra è ritenuta non adeguata dai supporter. Per questo motivo hanno intenzione di chiedere maggiori investimenti. Secondo il tifo viola non è ammissibile che due dei tre giocatori che servivano negli undici titolari siano stati presi in prestito e quindi siano per certi versi demotivati. Inoltre anche il monte ingaggi è ritenuto da squadra non competitiva.

3) Licenziamento di Corvino. I tifosi non sono soddisfatti del lavoro svolto in questi anni al DG, e credono che la Fiorentina lo abbia preso solo per risanare i conti intascando i soldi delle cessioni. Per questo motivo, sempre secondo i tifosi, se la proprietà vuole tornare a fare delle squadre competitive deve licenziare il DG.

La frattura è grande, e per provare a risanarla la Fiorentina deve cercare di accontentare più che può i tifosi su questi aspetti, altrimenti la contestazione sarà continua e rimettere le cose a posto diventerà veramente complicato se non impossibile.