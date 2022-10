Corriere Fiorentino: “Il caso Franchi esiste, ma facendo finta di nulla i problemi non si risolvono”

Questo un estratto dell’editoriale del giornalista del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti che parla del caos scatenato allo stadio Franchi nel match Fiorentina-Inter:

“L’attacco concentrico non è un nuovo schema ideato da Vincenzo Italiano per cercare di risolvere i problemi di gioco della Fiorentina, ma sarebbe almeno secondo Dario Nardella il nuovo sport nazionale nei confronti del club viola in particolare e di Firenze in generale. Come dire che se sulle tribune del Franchi (pare, sembra, si dice) sono volati, a vuoto e non, pugni e calci in direzione di dirigenti altolocati e di semplici tifosi avversari, tanto da far intervenire la procura federale per dirimere la questione, il problema riguarda il mondo del calcio in generale, non certo la città di Firenze. Ma con il benaltrismo i problemi non si risolvono e nemmeno si affrontano. Che esista un caso Franchi è indubbio. Lo avevamo detto quando Luciano Spalletti era stato affrontato a muso duro da un tifoso viola al termine della partita con il Napoli, nemmeno due mesi fa, ricordando che il primo passo per risolvere un problema è riconoscerne l’esistenza. Invece no, continuiamo a far finta che il problema non esista e che tutti ce l’abbiano con la civile Firenze, messa ingiustamente sotto accusa”.

