Pioli: "Il momento è delicato ma i tifosi sono sempre con noi. Sono certo che domenica..."

Queste alcune parole di mister Pioli, presente ad un evento dell'ATT: "La cena di Natale è stata piacevole, l’abbiamo passata insieme alla nostra famiglia e ai nostri sponsor. Non è stata la sola occa...

Queste alcune parole di mister Pioli, presente ad un evento dell'ATT: "La cena di Natale è stata piacevole, l’abbiamo passata insieme alla nostra famiglia e ai nostri sponsor. Non è stata la sola occasione per caricarci, sappiamo quanto è importante la partita di domenica e ci caricheremo al punto giusto. I tifosi? Sono molto passionali e quando hai grande passione pretendi sempre il massimo. Il momento è delicato ma i tifosi non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Sono sicuro che lo faranno anche domenica per aiutarci a tornare a vincere”.