(VIDEO): I gol di Fiorentina-Spal con audio stadio. Bellissimi i boati del Franchi
Molti sono stati i tifosi viola accorsi al Franchi nella giornata di ieri per Fiorentina-Spal. La squadra durante la partita è stata molto incitata dal suo pubblico e i boati dopo i gol sono stati mol...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 17:46
Molti sono stati i tifosi viola accorsi al Franchi nella giornata di ieri per Fiorentina-Spal. La squadra durante la partita è stata molto incitata dal suo pubblico e i boati dopo i gol sono stati molto belli.
Nel video di seguito vi forniamo la possibilità di sentirli, grazie all'audio stadio fornito da Sky: