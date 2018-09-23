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(VIDEO): I gol di Fiorentina-Spal con audio stadio. Bellissimi i boati del Franchi

Molti sono stati i tifosi viola accorsi al Franchi nella giornata di ieri per Fiorentina-Spal. La squadra durante la partita è stata molto incitata dal suo pubblico e i boati dopo i gol sono stati mol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 17:46
(VIDEO): I gol di Fiorentina-Spal con audio stadio. Bellissimi i boati del Franchi -
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Molti sono stati i tifosi viola accorsi al Franchi nella giornata di ieri per Fiorentina-Spal. La squadra durante la partita è stata molto incitata dal suo pubblico e i boati dopo i gol sono stati molto belli.

Nel video di seguito vi forniamo la possibilità di sentirli, grazie all'audio stadio fornito da Sky:

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