Video, incontro tra i tifosi e Joe Barone fuori dal ritiro della Fiorentina: "Contano i risultati"
Prima della partita tra Fiorentine e Verona il direttore generale Joe Barone ha incontrato una delegazione di tifosi viola
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2020 13:04
I tifosi della Fiorentina non mancano di far sentire il proprio supporto e le propria vicinanza alla squadra viola poco prima della partita contro il Verona. Questa mattina una delegazione di tifosi viola hanno incontrato il direttore generale Joe Barone. Questo il video postato su Facebook
PARLA PRANDELLI: "ADESSO SERVONO CERTEZZE, VLAHOVIC PIU' ADATTO DI CUTRONE, CALLEJON NON E' ESTERNO DA 3-5-2"
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