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Video, incontro tra i tifosi e Joe Barone fuori dal ritiro della Fiorentina: "Contano i risultati"

Prima della partita tra Fiorentine e Verona il direttore generale Joe Barone ha incontrato una delegazione di tifosi viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2020 13:04
Video, incontro tra i tifosi e Joe Barone fuori dal ritiro della Fiorentina: "Contano i risultati" - Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

I tifosi della Fiorentina non mancano di far sentire il proprio supporto e le propria vicinanza alla squadra viola poco prima della partita contro il Verona. Questa mattina una delegazione di tifosi viola hanno incontrato il direttore generale Joe Barone. Questo il video postato su Facebook

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