Striscione in difesa di Chiesa: "Non ti curare di loro ma guarda e passa"
All'esterno dello stadio Franchi di Firenze, è stato affisso uno striscione che si riferisce alla vicenda delle critiche su Federico Chiesa ed un'innumerevole quantità di polemiche dopo il rigore conc...
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 10:49
All'esterno dello stadio Franchi di Firenze, è stato affisso uno striscione che si riferisce alla vicenda delle critiche su Federico Chiesa ed un'innumerevole quantità di polemiche dopo il rigore concessogli dall'arbitro Valeri contro l'Atalanta. "Fede non ti curar di loro ma guarda e passa", la citazione dantesca firmata dal gruppo della Fiesole 1926.