Tifosi all'aeroporto hanno ricordato cosa vuol dire Fiorentina-Juventus. Grande emozione per i giocatori

I tifosi della Fiorentina hanno festeggiato con la squadra visibilmente emozionata. Ricordata l'importanza della gara contro la Juve

Come riporta l'inviato di Radio Bruno, la squadra è arrivata verso le 11.30 di ieri all'aeroporto dove ad attenderla c'erano circa 200 sostenitori. I tifosi hanno fatto un discorso alla squadra, dove dicevano che il 3-0 con la Lazio era solo il passato. Inoltre la gente ha voluto ricordare cosa voglia dire Fiorentina-Juventus ai propri atleti intonando anche molti cori come il "Chi non salta è bianconero". Grande entusiasmo tra i giocatori che si sono mostrati molto felici e in tanti hanno ripreso i festeggiamenti con i tifosi.

BUCCHIONI INTANTO SE LA PRENDE CON I TIFOSI PESSIMISTI

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