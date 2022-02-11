Bucchioni frecciatina ai 'critici': "Menomale che senza Vlahovic la stagione della Fiorentina era finita"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha elogiato Italiano per come sta sopperendo alla mancanza di Vlahovic dopo la cessione

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

Questo un estratto dell'editoriale del giornalista Enzo Bucchioni per Tuttomercatoweb.com. I passaggi che riguardano la Fiorentina:

“La qualificazione della Fiorentina conferma che nel calcio moderno la mentalità e il gioco aiutano a superare avversari più forti e situazioni difficili. La Fiorentina non ha mai mollato, ha ritrovato il pareggio, e anche in dieci per l’espulsione di Quarta ha continuato ad attaccare, a giocare a calcio, a cercare qualità e palleggio. Grande il lavoro di Italiano: semifinali di Coppa Italia anche senza Vlahovic. E per fortuna che per qualcuno con questa cessione sarebbe finita la stagione della Fiorentina. Un attaccante fortissimo è meglio averlo che non averlo, ma quando hai personalità e gioco senti meno la sua assenza. A volte non te ne accorgi proprio come ieri sera”.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA DELLO SPEZIA RACCONTA L'ADDIO DI ITALIANO

https://www.labaroviola.com/pecini-italiano-facevamo-il-mercato-ci-chiese-messias-poi-divento-piu-freddo-e-chiese-di-andare/164963/