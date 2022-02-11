Pecini: "Italiano? Facevamo il mercato, ci chiese Messias. Poi diventò più freddo e chiese di andare"

Il direttore dell'area tecnica dello Spezia Pecini ha raccontato i giorni che hanno portato Italiano alla Fiorentina

Il direttore dell'area tecnica dello Spezia Riccardo Pecini Pecini ha raccontato i giorni dell'addio di Italiano passato poi alla Fiorentina. Queste le sue parole a Spezia 1906.com :

"Avevamo iniziato a pianificare il calciomercato. Si parlò di Amian e Reca, con tanto di ok poi un centrocampista del Lens scovato da Melissano. Il mister ci aveva chiesto Ounas e Messias. Tre giorni dopo, però, al telefono, sembrava più freddo. Oltre la metà del mese ho ricevuto una telefonata mattutina di Francesco Caliandro, l’avvocato che in tutti i momenti ha assistito Italiano. Chiarisce che la situazione è cambiata e che c’è una richiesta importante. Li' ci ha chiesto di andar via".

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