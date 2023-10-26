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Un tifoso urla: "Bravo Vincenzo" e tutta la tribuna lo applaude, Italiano molto felice ringrazia

Bellissimo clima oggi allo stadio tra Italiano e i tifosi della Fiorentina, un bellissimo siparietto nel corso del secondo tempo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 23:04
Un tifoso urla: "Bravo Vincenzo" e tutta la tribuna lo applaude, Italiano molto felice ringrazia - Firenze, stadio A.Franchi, 19.03.2023, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 19.03.2023, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.10.2023, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Bel siparietto nel secondo tempo che ha visto coinvolto il mister della Fiorentina Vincenzo Italiano e i tifosi. Un tifoso in tribuna ha ringraziato il tecnico urlando a tutto volume bravo Vincenzo, tutta lo stadio ha iniziato a applaudire e il mister ha ringraziando in maniera molto soddisfatta. Un bel gesto in una settimana che aveva portato dietro alcune polemiche tra Italiano e parte della tifoseria e stampa dopo la sconfitta con l'Empoli

LA GIOIA DI MARIANELLA 

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