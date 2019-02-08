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Chiesa: "Tifosi viola, ci aspettano partite difficili. Venite allo stadio abbiamo bisogno di voi"

Attraverso il Corriere Fiorentino, Chiesa ha voluto lanciare un appello a tutti i tifosi viola in vista delle partite casalinghe con Napoli, Atalanta ed Inter"Saranno tre partite difficilissime ma mol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 febbraio 2019 10:47
Chiesa: "Tifosi viola, ci aspettano partite difficili. Venite allo stadio abbiamo bisogno di voi" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Attraverso il Corriere Fiorentino, Chiesa ha voluto lanciare un appello a tutti i tifosi viola in vista delle partite casalinghe con Napoli, Atalanta ed Inter

"Saranno tre partite difficilissime ma molto importanti per noi. Sappiamo quanto il calore e la spinta dei nostri tifosi possa essere fondamentale quindi ci aspettiamo tantissimi tifosi, per colorare il Franchi di viola e trascinarci come solo voi sapete fare".

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