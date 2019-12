di Lorenzo Bigiotti

Beppe Iachini è prossimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Montella. Il tecnico, chiamato a fare però da traghettatore, ha chiesto e molto probabilmente ottenuto un contratto di un anno e mezzo con una penale in caso di interruzione anticipata del rapporto. I tifosi viola hanno storto la bocca, visto che la figura è ritenuta adatta in questo momento difficile, ma non adatta a un progetto ambizioso futuro. I nomi che i tifosi sognavano per la prossima stagione erano altri come ad esempio Emery e Spalletti, e questa mossa ha messo una certa delusione in città. Vedremo se la Fiorentina si avverrà della penale e punterà a un nome “top”, oppure se i tifosi rimarranno delusi