Lite Cognigni-Pioli, la curva si schiera con il tecnico e contro la società
Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è insanabile il rapporto coi Della Valle. La parte più calda del tifo oggi ha questa posizione sui due fronti che stanno discutendo in maniera accesa negli ult...
A cura di Redazione Labaroviola
19 marzo 2019 11:28
Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è insanabile il rapporto coi Della Valle. La parte più calda del tifo oggi ha questa posizione sui due fronti che stanno discutendo in maniera accesa negli ultimi giorni. Fra due settimane il Torino troverà un ambiente caldo, il popolo viola si aspetta una reazione di orgoglio. E per il futuro, fino ad ora, non c’è stato nessun segnale da parte della proprietà.