Lite Cognigni-Pioli, la curva si schiera con il tecnico e contro la società

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, è insanabile il rapporto coi Della Valle. La parte più calda del tifo oggi ha questa posizione sui due fronti che stanno discutendo in maniera accesa negli ult...

A cura di Redazione Labaroviola 19 marzo 2019 11:28

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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