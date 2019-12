Come riporta La Nazione, dopo gli oltre 37 mila cinquecento della gara contro l’Inter, il Franchi si prepara ancora una volta a fare da cornice splendida a un big match. Di certo, sarà maggiore il numero di tifosi della Roma che arriveranno a Firenze, con una disponibilità di tagliandi ormai limitata, ma la corsa al tagliando è già scattata anche per i viola. Si potrebbe anche andare oltre ai numeri di domenica scorsa. Sono praticamente esaurite le due curve, mentre c’è ancora un numero basso di pass in tribuna mentre anche la Maratona è quasi esaurita. Ancora una volta Firenze è pronta a far sentire il proprio affetto per la squadra, dopo che pure nell’ultimo turno quello viola è stato il terzo stadio italiano per numero di spettatori registrati, dietro a Juventus (39.120) e Milan (58.005)