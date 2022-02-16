Odriozola: "Fiorentina significa passione, è un modo di vivere. I tifosi ti danno la spinta, fanno volare"

Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato anche del rapporto che ha con i tifosi viola e cosa significano per lui

A cura di Redazione Labaroviola 16 febbraio 2022 11:46

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