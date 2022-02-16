Odriozola: "Fiorentina significa passione, è un modo di vivere. I tifosi ti danno la spinta, fanno volare"
Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola ha parlato anche del rapporto che ha con i tifosi viola e cosa significano per lui
Il terzino della Fiorentina Alvaro Odriozola nella lunga intervista al sito ufficiale ha anche parlato di cosa rappresenta la Fiorentina per lui:
"La Fiorentina significa passione, significa il colore viola. La Fiorentina è un modo di vivere. Soprattutto significa rappresentare una delle città più belle del mondo. Con il Presidente Commisso è una grande famiglia, con il suo modo di fare con i giocatori si avverte un grande spirito umano e familiare. I tifosi mi fanno impazzire. Adoro la loro passione per la Fiorentina. Ti danno quella spinta in più, ti fanno volare".
IL PENSIERO DI ODRIOZOLA SU FIRENZE E I SUOI MONUMENTI
https://www.labaroviola.com/odriozola-mi-piace-girare-per-firenze-e-andare-al-piazzale-posto-preferito-gli-uffizi-il-david-spettacolare/165648/