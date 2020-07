Di Gennaro: “De Rossi? Intrigante, ma vietato sbagliare. Chiesa da vendere: deve crescere”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato della partita di ieri e del nodo allenatore in casa viola:

“De Rossi, secondo me, diventerà un grandissimo allenatore. Queste notizie, però, non fanno bene alla squadra, specie in questo momento della stagione. La sua eventuale scelta da parte della Fiorentina – prosegue Di Gennaro – sarebbe intrigante ma, allo stesso tempo, pericolosa: nella prossima stagione è vietato sbagliare”.

In merito alla partita contro il Parma, Di Gennaro ha elogiato un giocatore su tutti:

“Venuti è stato il migliore in campo nella partita di ieri. I cambi del mister – continua l’ex centrocampista – hanno dato vigore alla squadra. Riguardo a Ribery è un giocatore che, nonostante l’età, deve essere sempre presente in campo”.

A conclusione, Di Gennaro ha detto la sua riguardo a Federico Chiesa:

“Ha fatto un ottimo assist ma il suo problema rimane il solito: sbaglia continuamente la scelta negli ultimi metri di campo. A 70 o 80 milioni è un giocatore da dare via all’istante: ancora non è chiaro il suo ruolo in campo ed inoltre gli manca l’ultimo step per crescere”.