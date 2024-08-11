Ranieri squalificato, a Parma il braccetto sarà Biraghi. In assenza di difensori è il suo nuovo ruolo

Palladino ha impiegato Biraghi più volte nel ruolo di braccetto a sinistra nel corso della preparazione. Con Ranieri squalificato, e la coperta corta in difesa, il capitano della Fiorentina 'trasloca' dal suo ruolo naturale

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, sarà titolare nella difesa a tre nel primo match di campionato contro il Parma in programma sabato prossimo. Nel corso della preparazione estiva, che sta giungendo al termine, mister Raffaele Palladino ha provato Biraghi nel ruolo di braccetto di sinistra in svariate situazioni e test amichevoli (anche a causa dell'assenza di alternative in quel ruolo) e con ogni probabilità verrà impiegato anche nella trasferta che darà inizio alla stagione Viola. La scelta ricadrà sul capitano Viola soprattutto a causa della squalifica di Ranieri che non sarà a disposizione per il match contro il Parma e, infatti, nella formazione titolare schierata ieri a Friburgo ancora una volta Biraghi è stato impiegato nella difesa a tre e non più nel suo ruolo naturale di terzino o esterno.

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