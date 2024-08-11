De Gea già innamorato di Firenze. Il nuovo portiere della Fiorentina si gode la vista da Fiesole

Sembra essere già sbocciato l'amore tra De Gea e Firenze. Il portiere spagnolo, infatti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui riprende il paesaggio che si può ammirare da Fies...

Sembra essere già sbocciato l'amore tra De Gea e Firenze. Il portiere spagnolo, infatti, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui riprende il paesaggio che si può ammirare da Fiesole su tutta la città. Il nuovo portiere della Fiorentina verrà presentato domani al Viola Park e, dopo essere arrivato nella giornata di giovedì, De Gea ha iniziato subito a muovere i primi passi a Firenze per apprezzare le bellezze del capoluogo toscano.

SERGI ROBERTO LASCIA IL BARCELLONA E SI SVINCOLA: LA FIORENTINA CI PENSA

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