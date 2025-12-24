24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Squadra che vince non si cambia. Contro il Parma gli undici dell’Udinese”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Corriere dello Sport: “Squadra che vince non si cambia. Contro il Parma gli undici dell’Udinese”

Redazione

24 Dicembre · 11:30

Aggiornamento: 24 Dicembre 2025 · 11:30

TAG:

ACF Fiorentinaparma Fiorentina

Condividi:

di

Fatta eccezione per Ranieri, squalificato, la Fiorentina manterrà la stessa formazione anti-Udinese anche contro il Parma

Squadra che vince non si cambia. Difesa a quattro, Parisi trequartista incursore e Gudmundsson finalmente libero da vincoli tattici per stare vicino a Kean. Risultato? De Gea ha sì subìto gol non riuscendo a mantenere inviolata la porta nemmeno in questa occasione, ma solo per la prodezza di Solet, Parisi è stato uno dei migliori, Gudmundsson il migliore in assoluto e in coppia con il centravanti ex Juventus ha segnato tre reti nel 5-1 ai friulani. Buoni motivi, anzi ottimi, per trasportare pari pari la Fiorentina anti-Udinese dal Franchi a quella che sarà sabato al Tardini contro il Parma e se c’è come c’è una differenza è per la squalifica di Ranieri: gioca Fortini a sinistra nella linea arretrata a quattro e il problema è risolto. In alternativa, se l’ex Juve Stabia lì non convince, ci può essere Viti che è mancino come Ranieri e può adattarsi a fare l’esterno di difesa: saranno appunto le sedute al Viola Park a dare la risposta. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio