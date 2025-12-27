27 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:21

Cuesta: “Keita ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Ora consolidiamo i risultati positivi”

27 Dicembre · 15:03

Cuestaparma-fiorentina

L’allenatore spagnolo ha commentato lo scontro diretto vinto contro la Fiorentina al Tardini di Parma nell’anticipo

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dei suoi contro la Fiorentina“Sono contento della vittoria, ma la sconfitta contro la Lazio non ce la dimentichiamo. Ci sono tante cose ancora da migliorare soprattutto nel secondo tempo, come la gestione del vantaggio. Noi vogliamo essere una squadra aggressiva, è una questione di mentalità, di sacrificio. Keita? Ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Noi dobbiamo consolidare i risultati positivi, non eravamo scarsi dopo la gara contro la Lazio, non siamo in cielo dopo questa vittoria”.

