Notizie Cuesta Fiorentina

Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”
20 maggio 2026 08:47
Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"
04 maggio 2026 14:48
Cuesta: "Fiorentina partita meglio, ma nostre le occasioni migliori. Ci servono ancora 6 punti"
08 marzo 2026 17:40
Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli
06 marzo 2026 22:27
Cuesta: "Pensiamo già alla Fiorentina, sarà una gara difficile ma stiamo alzando il livello delle prestazioni"
28 febbraio 2026 15:22
Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"
31 gennaio 2026 15:31
Cuesta: “Keita ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Ora consolidiamo i risultati positivi”
27 dicembre 2025 15:03
La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A
27 dicembre 2025 14:29
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