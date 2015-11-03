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Notizie Cuesta Fiorentina

Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”

20 maggio 2026 08:47

Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"

04 maggio 2026 14:48

Cuesta: "Fiorentina partita meglio, ma nostre le occasioni migliori. Ci servono ancora 6 punti"

08 marzo 2026 17:40

Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli

06 marzo 2026 22:27

Cuesta: "Pensiamo già alla Fiorentina, sarà una gara difficile ma stiamo alzando il livello delle prestazioni"

28 febbraio 2026 15:22

Cuesta esalta Nicolussi Caviglia: "Lui è un giocatore versatile, in mezzo al campo è bravo a far tutto"

31 gennaio 2026 15:31

Cuesta: “Keita ha costretto la Fiorentina ad abbassarsi. Ora consolidiamo i risultati positivi”

27 dicembre 2025 15:03

La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A

27 dicembre 2025 14:29

Cuesta: "La vittoria della Fiorentina contro l'Udinese non cambia nulla, domani conterà solo ciò che vogliamo noi"

26 dicembre 2025 15:19

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