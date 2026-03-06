Fiorentina-Parma, al Franchi i gialloblù di Cuesta virtualmente salvi, la pressione è tutta su Vanoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Parma (Domenica 8 marzo, ore 15.00, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Incassati i tre schiaffi dall’Udinese al Franchi sono tornate le nubi mentre si appresta ad ospitare la delicata sfida salvezza tra la Fiorentina ed il Parma. Dopo il fallimentare esperimento di ritorno alla difesa a tre, Vanoli ripartirà dal 4-1-4-1 che sicuramente aveva dato certezze in più. Il grande dubbio riguarda la presenza o meno di Moise Kean, che nei giorni scorsi ha lavorato a parte e che dunque potrebbe essere sostituito da Roberto Piccoli. Per il resto i viola recuperano Dodo sulla destra ma perdono per squalifica Parisi dall’altra parte, sostituito da Gosens. Al centro ci saranno Pongracic e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo confermati Fagioli in regia e Mandragora e Brescianini come mezze ali. Davanti, senza Solomon, toccherà ancora ad Harrison e Gudmundsson.

Come arriva il Parma

In vista della prossima gara contro la Fiorentina, mister Carlos Cuesta dovrà fare a meno di Lautaro Valenti (squalificato per somma di ammonizioni) e anche di Sascha Britschgi: notizia dell’ultima ora la sua assenza per un lieve fastidio alla coscia sinistra. Per questo motivo il tecnico maiorchino sarà probabilmente costretto a un cambio di modulo, tornando al 4-3-2-1 visto nella parte centrale di stagione. La coppia centrale sarà dunque composta da Troilo e Circati, con capitan Delprato e Valeri sulle corsie laterali a completare il reparto difensivo. C’è concorrenza, invece, per quanto riguarda la porta, dove il rientro di Suzuki insidia Corvi, al momento favorito per una maglia da titolare. Passando al centrocampo, Cuesta potrebbe giocarsi la carta dell’ex, con Nicolussi Caviglia pronto a posizionarsi in cabina di regia, mentre i soliti Keita e Bernabé completeranno il reparto. In attacco spazio ai centimetri di Mateo Pellegrino, supportato da Strefezza e Oristanio. [Foto Getty]

Fiorentina (4141): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. All.Vanoli

Parma (4321): Corvi; Del Prato, Troilo, Circati, Valeri; Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita; Oristanio, Strefezza, Pellegrino. All.Cuesta

