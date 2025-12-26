26 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:18

Cuesta: “La vittoria della Fiorentina contro l’Udinese non cambia nulla, domani conterà solo ciò che vogliamo noi”

Redazione

26 Dicembre · 15:19

Aggiornamento: 26 Dicembre 2025 · 15:20

#FiorentinaCuestaParma

di

Le parole dell'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, in vista dell'anticipo di domani tra Parma e Fiorentina

L’allenatore dei ducali, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza in vista della sfida di domani tra Parma e Fiorentina. Le sue parole:

“Mi aspetto una partita dove useremo l’amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l’atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo. Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l’importanza della partita sia uguale come per noi”.

“Dobbiamo consolidare le cose positive che stiamo facendo perché sono estremamente fondamentali per il nostro percorso e per i risultati che vogliamo, ma allo stesso modo abbiamo bisogno di più. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti migliorabili in vista della gara contro la Fiorentina”. 

Sulla vittoria della Fiorentina contro l’Udinese: “L’ultima vittoria della Fiorentina non cambia la nostra percezione nei loro confronti. Noi ci concentriamo su quello che è sotto il nostro controllo, siamo a conoscenza delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare”.

