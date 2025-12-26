Cuesta: “La vittoria della Fiorentina contro l’Udinese non cambia nulla, domani conterà solo ciò che vogliamo noi”

L’allenatore dei ducali, Carlos Cuesta, ha parlato in conferenza in vista della sfida di domani tra Parma e Fiorentina. Le sue parole:

“Mi aspetto una partita dove useremo l’amarezza di quanto accaduto contro la Lazio ma in modo positivo. Con l’atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo. Mi aspetto un livello di aggressività alto, che l’importanza della partita sia uguale come per noi”.

“Dobbiamo consolidare le cose positive che stiamo facendo perché sono estremamente fondamentali per il nostro percorso e per i risultati che vogliamo, ma allo stesso modo abbiamo bisogno di più. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti migliorabili in vista della gara contro la Fiorentina”.

Sulla vittoria della Fiorentina contro l’Udinese: “L’ultima vittoria della Fiorentina non cambia la nostra percezione nei loro confronti. Noi ci concentriamo su quello che è sotto il nostro controllo, siamo a conoscenza delle loro qualità ma anche la partita che vogliamo affrontare”.