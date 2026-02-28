Cuesta: "Pensiamo già alla Fiorentina, sarà una gara difficile ma stiamo alzando il livello delle prestazioni"

Le dichiarazioni del tecnico del Parma, Carlos Cuesta, in vista della gara di domenica prossima al Franchi contro la Fiorentina

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno per 1-1 contro il Cagliari, soffermandosi sul prossimo impegno dei suoi al Franchi contro la Fiorentina.

Le sue parole: ​"Adesso dobbiamo solo pensare a prepararci bene per la Fiorentina, sarà una partita molto difficile. Dobbiamo vivere giorno dopo giorno. Prepararci al meglio è l'unico modo per essere pronti ad affrontare ogni sfida. Non possiamo fare calcoli o avere aspettative fisse, perché i risultati dipendono anche dagli avversari. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, alzare il livello delle prestazioni ogni giorno e sperare che questo porti i risultati sperati".