Nazione ed il consiglio non richiesto: “A Parma c’è un allenatore giovane come Cuesta”

Nazione lancia un nome

E se fosse un altro a sorpresa? O meglio la scelta nascosta, che accende la fantasia dei puristi ma espone la società a tempeste improvvise? La risposta sta nell'equilibrio, ma la sensazione è che il futuro appartenga a chi saprà rischiare, guardando oltre i soliti nomi. Consiglio non richiesto: a Parma c'è un tecnico giovane con idee interessanti come Carlos Cuesta. Chissà... Lo riporta La Nazione.