La Fiorentina affonda al Tardini, il Parma vince 1-0. Decimo ko stagionale per i viola in Serie A

Ancora un ko per la Fiorentina

La Fiorentina di Paolo Vanoli oggi alle ore 12.30 incontra il Parma di Carlos Cuesta allo stadio Tardini. Un altro scontro molto importante per i gigliati, che devono accorciare le distanze per cercare di tirarsi fuori quanto prima dalla zona retrocessione, un’impresa sicuramente non semplice. La Fiorentina deve cavalcare l’onda positiva dell’ultima partita giocata in campionato, dove è arrivata la prima vittoria stagionale in Serie A.

PRIMO TEMPO- Al 2’ Kean scatta in profondità e va da solo, ma va a sbattere contro la difesa ducale. Al 7’ ripartenza del Parma con Ondrejka che prova il tiro a giro, senza centrare lo specchio della porta. Al 13’ squillo del Parma con Sorensen, palla sul fondo. Al 17’ buona trama della Fiorentina, Parisi appoggia per Mandragora che calcia dalla distanza, palla che finisce debolmente sul fondo. Al 18’ conclusione di Ondrejka, chiude De Gea. Al 20’ giallo per Circati. Al 22’ giallo per Mandragora dopo il fallo su Bernabé. Al 27’ Dodò crossa in mezzo, Kean si stacca e colpisce di testa senza trovare lo specchio. Al 32’ Ondrejka si divora davanti a De Gea il gol dell’1-0.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione, primo cambio per la Fiorentina, fuori Viti al suo posto Fortini. Al 48’ cross dentro per Pellegrino che anticipa Comuzzo, Sorensen firma l’1-0 per il Parma. Al 52’ cross dentro di Dodò per Kean che non trova la porta. Al 54’ palla incrociata di Ndour, Corvi chiude. Al 63’ dentro Piccoli, fuori Mandragora. Al 63’ gran botta dalla distanza di Comuzzo, Corvi straordinario a negare l’1-1. Al 66’ ci prova Piccoli, palla deviata in corner. Al 67’ doppio cambio Parma; fuori Ondrejka e Benedyczak dentro Oristanio e Estevez. Al 69’ Piccoli per Kean che si lancia in profondità, egoista il numero 20 che conclude senza passare al compagno in mezzo all’area. Al 75’ errore da matita rossa di Fagioli, Pellegrino si presenta davanti De Gea e mette sul fondo. Al 76’ fuori Ndour e Parisi, dentro Sohm e Gosens. Al 79’ conclusione di poco a lato di Oristanio. All’80’ Fagioli rientra sul destro e calcia, palla fuori. All’80’ dentro Ordonez, fuori Bernabé. All’82’ Gudmundsson dentro per Piccoli che colpisce il pallone di testa senza trovare la porta. All’86’ conclusione con deviazione di Dodò, Corvi para. All’86’ dentro Kouadio, fuori Comuzzo. Al 92' Gudmundsson calcia dalla distanza, Corvi salva il Parma spedendo palla in corner. Al 93' giallo per Pongracic. Al 94' doppio cambio Parma, dentro Cremaschi e Djuric, fuori Keita e Pellegrino. Problemi per Piccoli che resta a terre dopo uno scontro, spavento al Tardini, poi il 91 viola si rialza in piedi e lascia il campo. Dopo 5' di recupero, Parma-Fiorentina finisce 1-0.