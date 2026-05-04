Amoruso avvisa: "Paratici deve fare un lavoro spaziale, non credete che il prossimo anno la Fiorentina sia in top 5"

L'ex difensore viola ha parlato di vari temi come il futuro mercato di Paratici

A RTV38 l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di vari temi legati al mondo gigliato, partendo da Kean: "Mi hanno detto che questa tibia faceva male già ai tempi della Juventus, ma lui non ha mai voluto operarsi, adesso bisogna decidere perché se resta dovremo intervenire, mentre se viene ceduto non sarà un problema nostro. Non credo giochi nemmeno domenica oltre che ovviamente contro la Roma per via di questi permessi, poi ne mancano 2, ma potrebbe aver già finito il campionato e non pensate ci sia tanto mercato per lui come magari lo scorso anno."

Sul nuovo mister: "A me piace Cuesta del Parma perché non lo conoscevo e non mi aspettavo facesse questo lavoro. Ha una squadra modesta e con un calcio lineare l'ha salvata molto bene. Sa curare ottimamente la difesa, infatti al Parma è dura fare gol e lo vedrei bene da noi."

Su Paratici: "Parliamoci chiaro, non credete che l'anno prossimo si punti alla Champions perché Paratici deve fare un lavoro immenso in uscita visto che ne tornano 17 e nessuno ci fa comodo davvero, quindi devi darli via in qualche modo anche perché è tutta gente con un ingaggio pesante e poi devi pensare a rafforzare questo gruppo e non è semplice per nulla."